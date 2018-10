Kristian fik seks ton grise ned over sig: Fagforening forhøjede erstatningen med 800.000 kroner

Fagforeningen Krifa mente ikke, at en grisechauffør fra Varde fik den rette erstatning og indledte en sag mod myndighederne. Så selv om 27-årige Kristian Damgaard Kristensen fik et slag, som kun få har oplevet, har han grund til at smile.

Han får erstatningen, fordi jobbet som chauffør inden for grisetransport gav en god løn. På grund af nogle skattefordele var det ikke usædvanligt med lønninger på 25.000 til 28.000 kroner udbetalt om måneden. Bruttolønnen var knap så god som nettolønnen indikerer, netop på grund af nogle fradrag. Arbejdsugerne var lange for at tjene så godt. Men på grund arbejdsskaden kan Kristian ikke længere bestride et job, der giver så høj en løn, og derfor er han tilkendt en erstatning.

- Jeg vil ikke offentliggøre, hvor stor erstatningen er. Men jeg kan sige, at de 800.000 kroner, jeg nu har fået oven i, er et meget betydeligt beløb, men det udgør ikke halvdelen af den oprindelige erstatning, siger Kristian Damgaard Kristensen.

Det hårde slag betød, at Kristian måtte igennem et langt sygdomsforløb, som endte med, at han blev tilkendt en erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men hans fagforening Krifa regnede på den erstatning for arbejdsskade, som han fik. Det var fagforeningens vurdering, at der var en regnefejl, og nu er den glade nyhed nået frem. Kristian, der er nu er 27 år, får en erstatning på 800.000 kroner mere end den oprindelige.

Varde: At blive ramt af en etagefuld levende grise er en grim oplevelse. For fem år siden sprang en stålvire, og en etage læsset med seks ton grise ramte den dengang 22-årige Kristian Damgaard Kristensen øverst på ryggen. Den daværende lastbilchauffør fra Varde stod foroverbøjet nederst i en toetagersvogn, der var ved at blive læsset med grise. Overetagen var netop hejst op, da stålviren sprang. Heldigvis var sikkerhedsklodserne aktiveret, så Kristian blev ikke mast ihjel. Men han fik et meget hårdt slag fra den tunge overetage, men kunne selv kravle ud af vognen.

I dag er Kristian ude af den smertestillende medicin.Han bor i et nybygget hus med Camilla Scherning, 26 år, som er fysioterapeut. Parret fik for cirka to uger siden Mia, og Kristians datter Sofia på fem år bor også i huset. Det har selvfølgelig hjulpet på den nyetablerede families økonomi at få de 800.000 kroner ekstra, men huset var nu bygget, inden afgørelsen faldt. - Jeg får nogle smerter, som jeg går til fysioterapeut med. Ryghvirvlen skal sættes på plads. Og jeg kan ikke holde ret længe til for eksempel en familiefest, siger Kristian om tilværelsen som arbejdsskadet.

Han kørte til slagteri efter ulykken

Men tilbage til den dag da stålviren sprang. Kristian Damgaard Kristensen, der bor i Varde, var ved at læsse grisene på en bedrift ved Ringkøbing.

- Jeg kravlede ud af bilen, jeg kunne faktisk ikke mærke noget, selv om jeg blev ramt af de seks ton. Jeg læssede færdigt og kørte lastbilen til slagteriet i Brørup, fortæller Kristian.

I Brørup kontaktede han en kollega, der tog over, mens Kristan tog hjem.

- Jeg begyndte at få smerter, og efter par dage tog jeg til lægen. Jeg blev straks indlagt, mine organer var svulmet op til omkring det dobbelte på grund af slaget. Men der var ikke brækket noget. Jeg fik at vide, at det er et held, at jeg er kraftigt bygget. Det var formentlig på grund af chokket, adrenalin, at jeg ikke kunne mærke noget lige efter slaget, siger Kristian Damgaard Kristensen.

Men smerterne tog til, og i nogle år måtte Kristian tage morfin. Han kom i udredning vedrørende arbejdsevne og fik blandt andet nogle AMU-kurser under revalidering.

I dag arbejder Kristian på værkstedet i entreprenørfirmaet Svend B. Thomsen. Han begyndte med jobtilskud, men er nu ansat på markedsøkonomiske vilkår. Men der tages hensyn til Kristians helbred, og han vil aldrig komme til at tjene lige så godt, som da han var grisechauffør.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er forelagt denne udlægning af forløbet, men presseansvarlig Christian Frederik Mortensen oplyser, at der ikke er mulighed for at kommentere den konkrete sag.