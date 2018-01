Kristian blev årets landmand

Årre: Ved Varde Kommunes årlige møde med landbruget, på rådhuset i Varde onsdag aften, blev Kristian Schmidt Sørensen fra Årre modtager af årets landmandspris.

Kristian Schmidt Sørensen, der i dag er 33 år, indtrådte i en alder af 25 år i selskabet Tranbjerg Østergaard A/S.

Kristian havde fra starten planer om vækst og udvikling og han har sammen med sin far over de seneste syv år udbygget slagtekalveproduktionen fra 930 producerede tyre, til i 2018 at have rammerne til at producere 3.550 tyre.

Landmandsprisen uddeles ud fra kriterier om vækst, udvikling og innovation, og i begrundelsen for, at valget faldt på Kristian Schmidt Sørensen lød det:"Kristian har altid fokus på det rationelle i opbygningen af ejendommen og står i dag med et moderne staldanlæg til produktion af tyre. Staldene er lyse og venlige og ejendommen fremstår meget imødekommende. Kristian har sammen med sin far sørget for vækst uden at gå på kompromis med miljø eller æstetik".

Prisen blev overrakt af formand for plan- og teknikudvalget Preben Friis-Hauge (V).