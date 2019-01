Kristendemokraterne finder folketingskandidat på den anden side af kommunegrænsen

Varde Kommune/Skjern: Kristendemokraterne har fundet en folketingskandidat i Varde Kredsen. Det er Merete Rossing Mogensen, der bor nord for kommunens og kredsens grænse, nemlig i Skjern.

Jens Schmidt Holm, formand for Kristendemokraterne i Varde, fortæller, at han gerne havde set en lokal kandidat, men partiet har ikke mange medlemmer i Varde Kommune, og i hele Region Syddanmark er der mangel på kandidater. Derfor er han tilfreds med at have fundet en kandidat i nabokommunen.

Merete Rossing Mogensen har stillet op før, nemlig i Esbjergkredsen i 2011. Her fik hun 96 personlige stemmer, så selvom Kristendemokraterne var kommet i Folketinget, så var hun langt fra at få et mandat.