Krigsveteraner skyder med bue og pil

Varde: Varde Bueskyttelaug holder nu åben træning for skadede krigsveteraner. Det sker i et samarbejde med DIF Soldaterprojekt. Her hjælper man skadede veteraner i hele landet i gang med idræt. Bueskydning er populært blandt veteraner.

Varde Bueskyttelaug har oprettet et særligt formiddagshold for skadede veteraner, så de kan sluses lidt langsommere ind i klubben og starte med at træne, hvor der er færre mennesker. /EXP