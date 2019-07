Krebsefestival: Sportsfisker vil udnytte katastrofen med signalkrebs

Varde Å: Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det er lige, hvad instruktør Martin Bruun Kristensen fra Danmarks Sportsfiskerforbund har gjort af tanker med signalkrebsen, som har invaderet Varde Å. En uønsket art.

Få et fiskesæt

Martin Bruun Kristensen er begyndt at undervise i fiskeri efter signalkrebs.

- Det er en kæmpe gråzone. Folk er helt vilde med det og vil gerne lære det, siger Martin Bruun Kristensen.

Det mest væsentlige er ikke selve fiskeriet, men når signalkrebsen er kommet på land. Signalkrebsen må under ingen omstændigheder komme i åen igen. Hvis den er for lille til at spise, så slå den ihjel. Og når man tager den med hjem, så skal man sikre sig, at signalkrebsen, der er kendt som en udbryderkonge, ikke stikker af.

Det er en af årsagerne til, at den uønskede signalkrebs har spredt sig i Danmark og nu også til Varde Å.

Næste gang Martin Bruun Kristensen holder et kursus er lørdag den 17. august klokken 13.00-16.00. Mødested er ved Hodde Kro. Kurset koster 200 kroner og inkluderer et fiskesæt. Efterfølgende spises signalkrebsen.