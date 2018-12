To mænd fra maskinstation tænkte kreativt, da gård skulle reddes fra at brænde.

Sig: Der var tirsdag klokken 11.09 brand i en gummiged, som var parkeret lige inden for en åben port - i en lade ved Sig nord for Varde. Nogle meter væk gik 30 kvier. Men branden bredte sig heldigvis ikke for alvor til bygningen, og ingen dyr kom noget til. Leif Erichsen fra Sydvestjysk Brandvæsen var indsatsleder på stedet.

- Der kom to mænd forbi landejendommen på Askærgårdvej, og de så røg, forklarer Leif Erichsen.

De to arbejder på Lunde Maskinstation, og de slog alarm.

- De bemærkede så en anden gummiged ved siden af den brændende gummiged. De fik startet gummigeden og hentede vand med skovlen, som de brugte til slukning. Da vi nåede frem, var branden under kontrol, siger Leif Erichsen.

Han vurderer, at det er grunden til, at der kun skete begrænset skade på bygningen.

Der var arbejdet med gummigeden nogle timer i forvejen. Den har formentlig antændt sig selv, da der ikke var andet i nærheden, der kan tænde.

Der var melding om gårdbrand med dyrehold, så det lød alvorligt:

- Det var Jens Chr. Kirk og Jesper Madsen fra Lunde Maskinstation, der straks gik i gang med at slukke branden. Der er stor ros for deres kreative løsning med at hente vand med skovlen, siger Leif Erichsen.