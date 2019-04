Krarup mod Vermund: Mor og søn tog til debat sammen

Hælder til hver sin kandidat

Lissy Ladefoged hældte allerede inden mødet til Pernille Vermund, og det gør hun stadig i pausen. Hun er blandt andet meget tilfreds med, at Pernille Vermund har talt for at afskaffe jobcentre.

Det er en meget angrebslysten Marie Krarup?

- Ja, men det er lidt for børnehaveagtigt, siger Lissy Ladefoged.

- Ja, der mangler lidt respekt, siger Nick Rix Ladefoged.

De synes begge, at Pernille Vermund har en pænere debatstil.

Alligevel konkluderer Nick Rix Ladefoged efter hele debatten, at nu hælder han langt mere til at stemme på Marie Krarup. Han synes, at hun var bedre til at komme med konkrete svar, der byggede på erfaring og viden, hvorimod han oplevede, at Pernille Vermunds svar i højere grad byggede på, hvad hun "tror".