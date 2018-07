Rousthøje: Søndag aften klokken 20.30 brød en mand ind i stuehuset på en gård på Dyrbækvej. Tyven skaffede sig adgang til huset ved at bryde et vindue op. Fra huset stjal tyven en sort pung med et endnu ikke oplyst beløb.

Et vidne så manden flygte på en knallert. Der er tale om en kraftig mand med overskæg, der var iklædt sort tøj. Oplysninger til politiet på telefonnummer 114. libra