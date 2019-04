Kræftindsamling gav næsten 400.000 kroner

Varde Kommune: Søndag 7. april fandt den årlige indsamling for Kræftens Bekæmpelse sted. Der blev indsamlet i alt 394.323 kroner i Varde Kommune. Beløbet fordeler sig således i kommunen: Blåbjerg: 52.006 kr, Blåvandshuk: 46.809 kr, Helle: 69.694 kr., Varde 142.681 kr. og Ølgod: 83.133 kr.

- Tusind tak til de mange frivillige, der bidrog til dette resultat på den ene eller anden måde. Som formand for Kræftens Bekæmpelse i Varde Kommune vil jeg ligeledes gerne udtrykke min store taknemmelighed til alle, der gav et bidrag. De ca. 33 mio. kr., der i alt blev indsamlet på landsbasis, vægter meget i Kræftens Bekæmpelses fremtidige arbejde, udtaler formand for Kræftens Bekæmpelse i Varde, Dorte Schori, i en pressemeddelelse.