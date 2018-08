Kræftbehandlet mor og datter er glad for hjemmebanefordel i Stafet for Livet

Pernille Rudnicki og Bente Hermansen, der meldte et hold til Stafet for Livet af ren glæde over, at Bente kom igennem et meget alvorligt kræftforløb.

Færre deltagere gav flere penge. Team Hermansen bidrog med cirka en fjerdedel af indsamlingen til årets Stafet for Livet i Varde Kommune.

Ølgod: Der blev slået rekord ved 2018-udgaven af Stafet for Livet i Varde Kommune, når det kommer til indsamlingsresultatet. Der blev samlet 428.260 kroner ind mod 388.000 kroner i 2017. Team Hermansen består af Bente Hermansen, 59 år, som i 2014 blev ramt af kræft i bugspytkirtlen og datter Pernille Rudnicki, som er indehaver af butikken Rebus i Ølgod. Men på holdet er også Søren Christensen, som har ydet et meget væsentligt bidrag til, at Team Hermansen står for cirka en fjerdedel af det indsamlede beløb i år. Holdet har nemlig samlet mere end 100.000 kroner ind. - Det er altså ikke kun os. Kim har sørget for mange penge ved at skaffe sponsorer blandt de lokale butikker, siger Pernille Rudnicki. Men uden Team Hermansens store bidrag, kunne det have knebet med at arrangementet, som holdes på Ølgod Stadion, ville have givet en rekord, når det kommer til indsamling. Der var nemlig 100 færre, som gik runder på stadion i år. Alligevel har arrangørerne besluttet, at Stafet for Livet i Varde Kommune også næste år får hjemmebane på Ølgod Stadion som tidligere.

Stafet for Livet støtter Kræftens Bekæmpelse.I Varde Kommune fandt arrangementet sted fra den 16. til den 17 juni.



Gåafstand - Det er dejligt, siger Pernille, men hun efterlyser større opbakning. - Vi var fortsat med Team Hermansen, hvis arrangementet var flyttet til Varde. Men det er da godt, at vi har arrangementet i gåafstand, siger Pernille. Men hun mener, at både Ølgod og andre byer i Varde Kommune kunne bakke bedre op ved at flere kommer og går runder, og at der skal slås på, at arrangementet er for hele kommunen Arrangørerne selv forklarer, at en VM-kamp og vejret kan være noget af forklaringen på det faldende deltagertal, og det er Pernille enig i.