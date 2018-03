Kortspillerne så én af Danmarks mest aktive landsbyer blomstre: I dag er der lidt bekymring

Der bor lidt under 900 i Skovlund Sogn.Der er lidt under 600 indbyggere i selve landsbyen.

Svært at skaffe nybyggere

Men landsbyen har stadig de samme problemer som alle andre. Der er ikke ret mange, der vil bygge på de ledige byggegrunde.

På denne mandag er Marit Larsen, 71 år, Mary Kristensen, 71 år, Martha Uhd, 88 år, Peter Kristensen, 74 år og Jens Vad mødt op til kortspil. Der plejer at være flere, men det kan godt være sneen, der holder nogen hjemme.

Alle kortspillerne har levet deres voksne tilværelse i Skovlund, og der er nok at være stolt af. Der er ikke mange landsbyer, der kan være med, når det gælder et blomstrende erhvervsliv. Men alligevel er der lidt bekymring.

- Det betød meget, at Ole Flensted boede her. I dag er der ikke så mange nye tiltag, konstaterer Jens Vad.

Ole Flensted var erhvervsmanden fra København, der flyttede sin fødevarevirksomhed mod vest. Senere fulgte andre virksomheder med og etablerede sig i Skovlund. Men i dag er Flensted ikke lokalt ejet, og det er som om, der mangler noget.

- Når folk ikke vil bygge et hus her, så er det vel fordi, at det koster 1,8 til to millioner kroner at opføre et nyt hus. Det beløb kan de ikke få, hvis de sælger igen, siger Peter Kristensen, der er mangeårigt medlem af kortklubben.

Men det undrer Marit Larsen og Mary Kristensen, at Skovlund med mange arbejdspladser tilsyneladende ikke er bedre end alle andre landsbyer til at tiltrække nybyggere. Det går jo virkelig godt.