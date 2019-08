Korrektion: Turistchefer består - direktører forgår

Direktør for ProVarde, Finn Erik Kristiansen, har sendt JydskeVestkysten følgende korrektion til artikel i avisen fredag om fusion mellem Varde og Ringkøbing-Skjerns turismeindsats - og konsekvenserne for medarbejderne. Artiklen hed "Stillingen som turistchef nedlægges",

Finn Erik Kristiansen skriver:

"Stillingen som turistchef nedlægges ikke.

Der er tale om lov om virksomhedsoverdragelse, derved overdrages alle medarbejdere med samme ansættelsesvilkår som i dag, til det nye selskab, det vil sige turistchef Colin Seymours stillingsbetegnelse efter 1. januar 2020 fortsat er turistchef.

I artiklen er snitfladen mellem chef og direktør blandet sammen, da en direktør som regel ikke er omfattet af reglerne om virksomhedsoverdragelse.

Jeg har det ledelsesmæssige ansvar for Colin Seymour og det har aldrig været på tale at ændre Colins stillingsbetegnelse - borgmesterens kommentarer er kun tænkt i det tilfælde at Colin ønsker at søge jobbet som direktør."