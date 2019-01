Koordinerede jagter på kronvildt er mislykket inden første skud

Naturstyrelsen har gennem årtier holdt store fællesjagter for at regulere de enorme bestande af kronvildt. Her fra Hoverdal Plantage nordvest for Spjald. Samme effekt kunne opnås, hvis de lokale jægere koordinerede deres jagt på kronvildt en enkelt dag. Arkivfoto: Jørn Deleuran

Hjortevildtgruppen Sydjylland har sat søndag den 13. januar som dato for koordinerede jagter på kronvildt. Men det kniber med opbakningen og interessen.

Varde Kommune: Varde Kommune har en af landets største bestande af kronvildt, men den er faktisk for stor. I hele landet er der nu for meget kronvildt, blandt andet fordi jægerne har for megen fokus på trofæer, hvorfor de ikke ikke skudt nok hinder og kalve. Det fik daværende miljøminister Esben Lunde Larsen (V) til at revidere jagtloven, efter jægerne i over ti år ikke selv kunne komme med et forslag til en løsning. Der er indført nye jagttider på kronvildt, så især antallet af hinder og kalve kan reduceres. Men hvis der skal skydes nok dyr, skal jægerne lave en koordineret indsats.

Super ide Den regionale Hjortevildtgruppe Sydjylland, der dækker området fra Kolding til Herning til Skjern og ned til Esbjerg og Fanø, har sat søndag den 13. januar som dato for en koordineret jagt på kronvildt. Også i Varde Kommune. Men allerede inden det første skud er affyret, så er Ole Holm, formand for Hjortevildtgruppen Sydjylland, desværre bange for, at det første gang er en fiasko. - Det er en super idé, men jeg tror ikke, at der sker noget. Hvis ingen gør noget, så sker der ikke noget, siger Ole Holm, der som ny formand har arvet opgaven. Rationalet bag en koordineret jagt er, at hvis der er jagt på kronvildt i en plantage, så løber rudlerne over i et andet område. Her skal jægerne også være klar.

Svært at få startet Datoen for den koordinerede jagt på kronvildt blev meldt ud for over et år siden og har været annonceret i jagtblade, Danmarks Jægerforbund og gennem de respektive jagtforeninger. Også i Varde Kommune via Jægerrådet, der repræsenterer de 25 jagtforeninger i Varde Kommune. - Alt er svært at få startet i gang. Mange har lavet aftaler for jagterne i januar. Det er det, der gør det så svært, siger Kim B. Madsen, der er formand for Jægerrådet i Varde Kommune. Hjortevildtgruppen Sydjylland vil til foråret evaluere forsøget med koordinerede jagter. - Det her er første forsøg. Vi står stadig tilbage med problemet, siger Ole Holm.