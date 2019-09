Konsulenter: Der kan spares op til seks millioner kroner om året på handicappede og sindslidende

En analyse fra et konsulentfirma, BDO, peger på, at Varde Kommune kan spare mellem to og seks millioner kroner om året. Borgmester erkender, at nogle vil opleve for eksempel mindre bostøtte.

Konsulenterne har foreslået kommunen at spare mellem to og seks millioner kroner om året. Udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF) påpeger, at rapporten kun er et element i en større proces, der handler om at få styr på økonomien på området.

Får konsekvenser

Borgmester Erik Buhl (V) hæfter sig ved, at to-seks millioner kroner er forholdsvis lidt i forhold til, at det er et område med over 300 ansatte. Det viser, at området blev drevet forholdsvis effektivt i forvejen, mener han. Analysen viser da også, at Varde Kommune bruger færre penge end den gennemsnitlige kommune, også hvis man tager højde for forskellige sociale og økonomiske forhold for borgerne i de forskellige kommuner.

Han påpeger også, at det er et område, hvor flere og flere har brug for hjælp, og derfor stiger budgettet også år for år, selvom kommunen "bruger pengene mere optimalt":

- Men det er klart, at hvis du oplever, at servicen er anderledes, fordi du får en time eller to mindre bostøtte, så er det jo en oplevelse for den enkelte, at man har mindre hjælp. Det er reelt, siger han, der mener, at der vil være "enkelte borgere", der vil opleve mindre hjælp end tidligere, når analysens resultater bliver omsat til politik.