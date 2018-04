Konservativ: Byrådsflertal bygger for tæt i Blåvand

Et sted i Blåvand må der bygges et dobbelthus, selvom de to grunde bliver små. Et andet sted får en grundejer lov til at udstykke otte sommerhusgrunde i stedet for seks.

Blåvand: Blåvand får to ekstra sommerhusgrunde, og en grundejer får tilladelse til at dele en grund i to, så der kan bygges et dobbelthus. Det har et overvældende flertal i byrådet besluttet. Det var Niels Christiansen (K), der ønskede de to sager i byrådet. De er ikke helt ens, men fælles i de to sager er, at han er imod, at der sker en så stor fortætning i Blåvand. Med andre ord mener han, at byrådsflertallet er klar til at bygge for tæt i Blåvand. Om dobbelthuset sagde han: - Det begynder at ligne det, jeg i andre sammenhænge har kaldt Albertslund-bebyggelser.

Afstemningerne Niels Christiansen fik en smule opbakning i sagen om dobbelthuset. Her var Holger Grumme (R), Steen Holm Iversen (LA) og Henrik Vej Kastrupsen (L) også imod, selvom deres begrundelser ikke var helt ens.Til gengæld stod Niels Christiansen helt alene i spørgsmålet om et andet sted i Blåvand at tillade otte sommerhusgrunde i stedet for seks. Han var den eneste, der stemte imod at tillade to ekstra sommerhusgrunde.

S er for Ofte i disse byggesager står Konservative og Socialdemokratiet sammen. Sådan var det ikke denne gang. - Vi er nødsaget til at se på, hvordan vi skaber udvikling, sagde Søren Laulund (S). Niels Christiansen (K) mente, at byrådet er nødt til at lære af sagen om Hafnia-grunden. Hans argument var, at det i sagen om Hafnia-byggeriet blev tydeligt, at der i Blåvand er modstand mod at bygge for tæt, og at der er trafikale udfordringer. Det er besluttet at kigge på trafikken, hvilket Niels Christiansen anerkendte. - Men vi har ikke nødvendigvis en løsning eller en finansiering af dem på plads, sagde han.