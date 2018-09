Konkursramt lingeributik genåbner med 26-årig ejer: Det er en kæmpe chance for mig

- Ved en konkurs er proceduren, at man besigtiger forretningen samt indholdet og kommer med et bud. Jeg ved ikke, hvor mange der har budt ind på lingeriforretningen, men det er også ligegyldigt, for det var i sidste ende mig, der vandt og dermed er den nye ejer. Jeg har slet ikke nået at vænne mig til tanken, indrømmer Marlene, der dog er helt på hjemmebane, for hun har selv været ansat i Lingeri Huset.

- For halvanden måned siden pådrog jeg mig et piskesmæld i nakken, så jeg er på stærk smertestillende medicin. Lægen har forbudt mig at arbejde på fuld tid, men jeg var til MR skanning i fredags, og får snart besked om, hvornår jeg kan forvente at være 100 procent klar. Det er vigtigt for mig at fortælle dette, så kunderne ikke tror, at jeg bare ansætter folk, siger Marlene, der har fundet et kompetent team der står klar.

Med støtte fra mor

Ét er sikkert Marlenes mor, Helle, kommer også til at arbejde i butikken.

- Min mor har tidligere haft lingeriforretninger i både Blåvand og Esbjerg, så hun er en stor støtte for mig. Som ung skolepige gik jeg til hånde i hendes butikker. Senere kom jeg i lære i Odense, hvor jeg er udlært i Trydeandrés i Rosengårdscentret. Det er en stor, anerkendt lingeriforretning, siger Marlene, der trods sine kun 26 år ikke er nervøs for at kaste sig ind i detailkampen som butiksejer.

- Begge mine forældre har været selvstændig i det meste af deres arbejdsliv, så jeg ved godt, hvad der venter mig, også af administrative arbejdsopgaver efter åbningstiden. Og jeg glæder mig. Siden jeg blev udlært, har jeg altid ønsket at få min egen butik. Jeg vil køre videre med det koncept, der er nu, men vil arbejde på at få kendte mærker som Triumph tilbage i forretningen, siger Marlene Schmidtdorf, der også har en glædelig nyhed til alle, der har et fysisk gavekort.

- Når man som jeg køber et konkursbo, har jeg ingen forpligtelser til at indløse gavekort. Men alle, der kan fremvise et fysisk gavekort eller et tilgodebevis vil i hele oktober måned få mulighed for at købe varer for halvdelen af det beløb, de har til gode. Jeg ville selv ærgre mig over at have et gavekort, der pludselig blev værdiløs, så jeg håber, at denne løsning vil være et lille plaster på såret, siger Marlene Schmidtdorf, der glæder sig til at komme tilbage bag disken ...