Konkurs: Esbjergs offshoreeventyr blev Skovlund-firmas skæbne

Skovlund: Mødet med Esbjergs offshoreeventyr blev på mange måder skæbnesvangert for den rådgivende ingeniørvirksomhed SB Engineering med adresse på Sallingsundvej i Kjersing, og i sidste uge måtte virksomhedens indehavere kaste håndklædet i ringen og indgive konkursbegæring til Retten i Esbjerg.

Tilbage i 2016 gik det ellers godt for den rådgivende ingeniørvirksomhed, som på daværende tidspunkt var lokaliseret i Skovlund mellem Ølgod og Varde. Søren Brorsbøl var på det tidspunkt eneejer og havde ordrer i bogen til fire medarbejdere. Men der manglede noget, hvis virksomheden fortsat skulle vækste.

Derfor etablerede han et mentorsamarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling, og gennem samtaler med en erfaren mentor blev det klart for Søren Brorsbøl, at det var tid til at dele ejerskabet og ledelsesstrategien med en medejer, Klaus Demandt Winther. De to besluttede at flytte virksomheden til Esbjerg, og når man kiggede på regnskabstallene, var effekten tydelig. Omsætningen steg til det dobbelte fra 4,6 millioner kroner for hele 2016 til otte millioner kroner for årets otte måneder i 2017, og inden året var omme, talte medarbejderstaben ti ansatte, mens strategien opererede med 20 ansatte i 2020.