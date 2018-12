Konkrete forhandlinger om køb af Hjertecenter Varde er i gang

Ejendomsmægler håber, at Hjertecenter Varde skifter ejer i det nye år.

- Vi har en konkret henvendelse. Men der er ikke skrevet noget under endnu, siger ejendomsmægler Kim Damsgaard fra Nybolig Erhverv i Esbjerg.

Hjertecenter Varde blev tidligere i år sat ned i pris fra 48 til 29 millioner kroner, da det blev opgivet at sælge bygningerne som sygehus eller klinik.

Varde: Som i begyndelsen af nullerne er der fuld fart på ejendomsmarkedet. Og det smitter også af på interessen for at købe Hjertecenter Varde, som lukkede i april 2017.

Prisen for Hjertecenter Varde er 29 millioner kroner. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Kim Damsgaard ønsker ikke at oplyse, hvad den mulige køber vil anvende Hjertecenter Varde til. Men der er meget seriøse forhandlinger i gang.

Her er der solgt ti grunde, mens seks grunde er reserverede. Også muligheden for en dagligvarebutik, tankanlæg og vaskehal gør området mere interessant.

Han fortæller, at han har haft flere interesserede købere til Hjertecenter Varde, der som område er blevet mere interessant på grund af det nye kvarter, Søndertoften, som Kravin Projekter står bag.

Drøn på

Hjertecenter Varde har også været forsøgt lejet ud, og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne har tidligere vist interesse. I forbindelse med forliget om en ny skolestruktur i Varde Kommune foreslog Lokallisten, at kommunen skulle købe Hjertecenter Varde for at omdanne bygningerne til specialskole. Men det forslag vandt aldrig gehør.

Kim Damsgaard er ret så overbevist om, at Hjertecenter Varde går lysere tider i møde. For tiden arbejder for Hjertecenter Varde.

- I alle de år, vi har drevet virksomhed, har vi det bedste resultat og den største omsætning. Der er drøn på i Esbjerg, men også i Varde, Vejen og Billund, siger Kim Damsgaard.