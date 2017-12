Kongelig julepynt i Nordenskov blev en kassesucces

Nordenskov: Det var en kongegod investering at lade den kongelige hofleverandør, Bjarne Als fra Bering House of Flowers i København, og hans team pynte Dagli'Brugsen i Nordenskov.

Nu glæder brugsuddeler Kim Rudebeck sig over, at det snart bliver hverdag igen, for han har sammen med sit personale været på overarbejde i de otte uger, hvor brugsen har haft et royalt juletouch.

- Det var et stort økonomisk sats, så jeg glæder mig over, at investeringen lykkedes. Succesen kan tilskrives 95 procent held og 5 procent mod, vurderer brugsuddeleren, der har haft en omsætningsfremgang i november og december på 12,5 procent, tilsat en øget avance på tre-fem procent og et omkostningsniveau, der blev holdt i ro.

- Det giver penge i kassen, og det var meningen, siger den sønderjyske brugsuddeler, der i 2018 skal have renoveret butikken.

I 2019 skal lageret optimeres, men i 2020 håber han på at få bestyrelsens opbakning til endnu en skør idé.