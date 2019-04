Koncentration og fejende køller for nybegyndere ud i golfsporten

Ølgod: Søndag morgen var 15 (måske) kommende golfspillere mødt op til Golfens Dag i Skærbæk Mølle Golfklub, der ligger lige udenfor Ølgod. Regnvejr ingen hindring.

Dagens instruktør, der også er klubbens træner, Danny Sejer, forklarer, at det handler om at blive god til at putte fra start af. At putte betyder at man ruller golfbolden mod hullet med sin putter (kølle) ude på på greenen, som igen betyder golfbanens græs. Fagudtryk er der nemlig mange af i den populære sport, hvor man især ser en stor fremgang af kvindelige spiller på landsplan i golfklubberne.

- Der er godt nok meget teknik i det her, siger Lone Kingbo fra Tjæreborg, der er afsted sammen med sin kæreste fra Bølling og tilføjer:

- Jeg kunne sagtens blive bidt af det, og det er helt sikkert en hyggelig hobby at være sammen om.

Lidt det samme gør sig gældende for Jens og Thomas Dalager, far og søn fra Hoven.

- Min søn og jeg vil gerne lave noget sammen, og da han lige har været et år på high school i USA, hvor han gik til golf et par måneder, så lå det lige for, at vi skulle forbi i dag og prøve det her sammen, siger Jens Dalager.

Alle deltagerne til Golfens Dag i Ølgod er åbenlyst imponerende over den smukke naturbane, der bugter sig mellem gravhøje og over hede i et fredet naturområde, hvor man ofte møder rådyr.

Torben Poulsen har i 15 år haft ubrugt golfudstyr stående i sit sommerhus. Han er kommet fra Tarm, og nu hvor børnene er blevet store, overvejer han at genoptage sporten.

- Det er udfordrende og tidskrævende af spille golf, og der er meget teknik, hvor man skal regne den ud, blandt andet med hældninger og drejninger, siger Torben Poulsen, mens instruktøren Danny Sejer fortæller ham, hvorledes han kan opretholde håndleddene stive i sit sving, inden han fortsætter til næste hul.