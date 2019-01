I dag er pedellerne ansat på den skole eller anden institution, hvor de arbejder. Hvis byrådet godkender det, så er de om et år ansat i et fælles ejendomscenter.

Pedellerne skal nemlig samles i et fælles ejendomscenter, og seks af pedellerne bliver distriktskoordinatorer, der bliver leder for de øvrige pedeller.

Borgmester Erik Buhl (V) om, hvorfor der er behov for et fælles ejendomscenter

2019 skal blandt andet bruges til at få klarlagt, hvad pedellernes præcise opgaver skal være. Skal det eksempelvis stadig være en pedel, der har ansvaret for skolemælken, eller må skolelederen finde en anden medarbejder til det.Fra 1. januar 2020 samles alle medarbejdere og næsten al økonomi vedrørende bygningsvedligehold i det nye ejendomscenter. Kun midler til mindre, forefaldende vedligehold forbliver decentralt. Der skal laves en evaluering af ejendomscentret efter ét og to år. I den evaluering skal der særligt være fokus på, om den nye ledelsesmæssige organisering fungerer.

- Når der skal træffes beslutninger om, der skal bruges en større sum penge på en børnehave eller et plejehjem, så er der en central person, der bliver placeret her i teknisk afdeling, der skal styre det. Men i hverdagen skal man stadig møde ind det samme sted, man har samme titel, og man får den samme løn og så videre. Så vil man have de samme kompetencer, men til gengæld også være en del af et stærkere netværk, hvor man bruger hinanden.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med både politikere og pedeller, der har arbejdet med, hvordan der kan ske en form for samling af bygningsvedligehold, mens pedelarbejdet i det daglige foregår decentralt og uden for meget bureaukrati. Her er politikerne og pedellerne blevet enige om det meste. Det gælder de dele, som borgmester Erik Buhl (V) her omtaler:

Uenige om ledelsesforhold

På ét område kunne politikerne og pedellerne ikke blive enige. Et flertal af kommunens pedeller ønskede, at de fortsat skulle være ansat under den leder, der er på den institution, hvor de arbejder. Henning Lindenberg, der har været en slags talsperson for pedellerne, og som har været med i arbejdsgruppen, fortæller, at pedellerne ønsker at bevare tilhørsforholdet til den institution, hvor de arbejder.

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til gengæld til byrådet, at pedellerne skal være ansat i det nye ejendomscenter, og at distriktkoordinatorerne bliver pedellernes ledere.

- Fremover, når de her medarbejdere bliver tilknyttet en fagperson, bliver deres årlige medarbejderudviklingssamtale og deres sparring varetaget af en person, der har den faglige viden om bygningsvedligehold, siger Erik Buhl.