Kommuneregnskabet reddet: Borgmestertak til nøjsomme medarbejdere

Varde Kommune: Varde Byråd var onsdag aften oppe til en slags eksamen i kommunens husholdningsøkonom for 2018. Et årsregnskab, som viser, hvad byrådet har brugt borgernes penge til. De samlede indtægter lyder på godt tre milliarder kroner, hvoraf tilskud og udligning fra staten udgør 778 millioner kroner. Penge, som er brugt til drift og anlægsudgifter. Hvis det var en virksomhed, så endte overskuddet på 13,7 millioner kroner. Samtidig overføres der 60,6 millioner kroner til 2019.

At kommunens regnskab landet sikker og trygt, er der især en væsentlig årsag til. Medarbejderne og institutionerne i kommunen har brugt 32 millioner kroner færre end budgetteret efter et politisk vink med en vognstang i efteråret.

- Grunden til, at det lykkedes os at få det til at hænge sammen, skyldes tilbageholdenhed i institutionerne. Så tak til jer, der har ansvaret for det, sagde borgmester Erik Buhl (V).

Venstre gruppeformand, Line Berner, er også taknemmelig:

- Vi har loyale medarbejdere, der gør, hvad der bliver sagt

Især med tanke på, at Varde Kommune fik 30 millioner kroner mindre i indtægter end forventet.

- Regnskabet er noget, vi kan være bekendt. På godt jysk har vi rimeligt styr på det, sager Erik Buhl.