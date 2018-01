Kommuner skændes om udgifter til hjemløs på 16 mio. kroner: Hvem skal betale?

Varde/Nykøbing: Måske er det ligegyldigt om man er hjemløs i Vestjylland eller på Lolland/Falster - og dog. For hvilken kommune skal betale de sociale udgifter til en person uden fast adresse?

Guldborgsund Kommune med hovedstad i Nykøbing Falster har indledt et civilt søgsmål mod Varde Kommune, og de to kommuner mødes 20. februar i Vestre Landsret i Viborg.

Sagen handler om, hvem der skal betale i alt 16 millioner kroner for en hjemløs mands ophold på forsorgshjem i en periode fra 2009 til nu. Manden boede frem til cirka 2005 i Blaabjerg Kommune.

Senere var han i to perioder i job i Norge og havde perioder, hvor han ikke var hjemløs.

Han har også boet i flere kommuner i Danmark efter sine ophold i Norge. Varde Kommune mener, at han siden december 2005 ikke har kunnet karakteriseres som en Varde-borger.

Det er det, som Guldborgsund Kommune er uenig i. Kommunen har betalt regningen for hans ophold på forsorgshjem siden 2009, men ønsker det refunderet fra Varde Kommune. Pedro Michael, centerchef for socialområdet i Guldborgsund Kommune, skriver til JydskeVestkysten:

"Det vigtigste for os er, at borgerne får den service og hjælp, de har behov for, og som vi i kommunerne er forpligtet til at yde. Og det får de. Derfor behøver man som borger slet ikke at bekymre sig om en sag som denne. Sagen er alene et mellemkommunalt anliggende, hvor vi sammen med Varde Kommune skal finde ud af, hvem der skal betale for den hjælp, der gives. Sagens principielle spørgsmål handler om kriterierne for den mellemkommunale refusion, og jeg vil gerne understrege, at borgerne ikke kommer til at mærke, at vi og Varde Kommune er uenige om refusionsspørgsmålet. Vi stiller i Guldborgsund Kommune slet ikke spørgsmål ved, om borgerne skal have hjælp."