Kommuner går sammen om grøn omstilling

Varde: Et nyt fælles sekretariat for Esbjerg, Varde og Fanø kommuner skal vejlede forsyningsselskaber, virksomhed og borgere i, hvordan de kan arbejde med omstillingen til en grønnere energi-fremtid.

- Som kommune har vi brug for sparring i, hvordan vi kan arbejde strategisk med den grønne omstilling, så vi sikre høj forsyningssikkerhed på eksempelvis fjernvarme og el og samtidig blive fossil-uafhængige. Kommunen har et ansvar i vores planlægning, så virksomhederne og borgerne bliver i stand til at træffe de nødvendige investeringer. Derfor giver det rigtig god mening, at vi går sammen og får opbygget den nødvendige viden, siger borgmester for Varde Kommune Erik Buhl (V).

Han uddyber, at beslutningen også falder i tråd med Varde Kommunes klima- og miljøpolitik og visionen om, at udviklingen i kommunen skal ske på et bæredygtigt grundlag.