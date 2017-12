Kommunens partnerskabsaftale med 7-kanten er rettet til

Janderup/Varde: Varde Kommune har i flere år haft en partnerskabsaftale med amatørteaterforeningen 7-kanten, der har mellem 450 og 500 aktive medlemmer. Godt 500.000 modtager 7-kanten i årlig støtte fra Varde Kommune. Som nye indsatsområder i 2018 er en seniorteaterfestival. Derudover står der, at forvaltningen blandt andet skal lave en målrettet indsats for udvikling af et teater- og kulturhus i Varde by.

Skeptisk

De konservatives Erhart Jull finder, at formuleringen er forkert. Selv er han meget skeptisk, da han frygter for udgifterne til den fremtidige drift af et eventuelt teater- og kulturhus, som er ønsket af 7-kanten. Det er foreslået placeret på Kulturspinderiet.

Og i det nye år kommer der langt om længe et færdigt oplæg fra Bjarke Ingels Group, der for en halv million kroner har tegnet et teater- og kulturhus. Byrådet har indtil nu betinget, at hvis et teater- og kulturhus kan komme på tale, så må selve opførelsen ikke koste skatteborgerne noget.

Lisbet Rosendal oplyser, at der er lavet et foreløbigt driftsbudget på mellem 1,2-1,3 millioner kroner om året for at drive teater- og kulturhuset. Der ses samtidig på muligheden for at indrettet et teater- og kulturhus i Artillerimuseet, der skal flytte til et nyt Militærhistorisk Museum i Nymindegablejren.