Kommunens ledere og medarbejdere ønsker røgfri arbejdstid

Repræsentanterne for kommunens ledere og medarbejdere er nu blevet enige om at arbejde for røgfri arbejdstid fra 1. januar 2020. Kommunaldirektør fornemmer politisk opbakning.

Varde Kommune: Det er målet, at fra 1. januar 2020 er der røgfri arbejdstid i Varde Kommune. Der skal dog måske laves en overgangsordning for nogle medarbejdere. Det har Varde Kommunes Hoved-Med-udvalg besluttet. Det er et udvalg, hvor repræsentanter for både ledere og medarbejdere træffer overordnede beslutninger eller indstillinger til politikerne. Hoved-Med-Udvalget kan ikke indføre røgfri arbejdstid selv. Det kræver, at politikerne siger god for det. De bliver spurgt i løbet af foråret, oplyser kommunaldirektør Mogens Pedersen, der er formand for Hoved-Med. Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejderne ikke må ryge, fra de møder ind på arbejde, til de får fri. Det gælder også i pauser og for eksempel på en køretur i egen bil på vej til et møde.

Forskellige grader af rygeforbud Der er forskellige grader af rygeforbud.Nogle steder må man ikke ryge indendørs, men kun udendørs.



Lidt mere restriktivt er de røgfri matrikler. På en røgfri matrikel må der ikke ryges, hverken ude eller inde. Sådan er det på langt de fleste skoler og uddannelsesinstitutioner i dag.



Røgfri arbejdstid er, når medarbejdere ikke må ryge, fra de møder ind på arbejde, til de får fri.



Der findes også et begreb, der hedder røgfri skoletid. Det er uddannelsesinstitutioner, hvor både medarbejdere og elever ikke må ryge, fra de møder ind på skolen, til de får fri.

Politisk opbakning Mogens Pedersen forventer ikke, at hele byrådet vil bakke op om den røgfri arbejdstid, men han fortæller, at han har lavet politiske sonderinger. - Hvis ikke der overhovedet var interesse for det i økonomiudvalget, så var der ingen grund til at rejse emnet. Men der synes jeg, at jeg har fået så meget opbakning, at vi kan rejse diskussionen, forklarer han. - Men det er på det niveau. Politikerne har ikke truffet beslutning endnu. Borgmester Erik Buhl (V) fortæller, at han personligt godt kan være med på røgfri arbejdstid. Han mener, at de politiske drøftelser måske kan udmunde sig i, at den røgfri arbejdstid skal indføres gradvist, og hvis det bliver tilfældet, så vil han mene, at det er lærere og andre, der arbejder med børn, der først skal kvitte smøgerne i arbejdstiden.

Grænsen mellem pause og frihed Hoved-Med-Udvalget har besluttet, at der er nogle ting, der skal klarlægges, før et rygeforbud kan træde i kraft. Det handler for eksempel om, hvornår en selvbetalt pause er så lang, at personer har fri og derfor ikke omfattet af rygeforbuddet. - Læreren, der har et hul i sit skoleskema på to timer for eksempel. Han har i mine øjne ikke bare pause. Han har fri, forklarer Mogens Pedersen.