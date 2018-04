Kommunen vil have børnehavebygning gratis - og siger nej til forhandling

Et politisk flertal siger nej til at forhandle om prisen på børnehavebygningen i Horne. Politikerne vil ikke betale en krone for bygningen.

Horne: Varde Kommune skal overtage børnehavebygningen i Horne. Børnehaven, Regnbuen, skal nemlig være kommunal, fordi den sammen med skolen skal omdannes til Horne Børneby. Nu har et politisk flertal slået fast, at de ønsker, at den selvejende institution bag Regnbuen overdrager bygningen gratis. De har sagt nej til at forhandle om prisen. - I sin tid overdrog gl. Varde Kommune Regnbuen for 0 kroner til den selvejende institution, og så har Varde Kommune haft alle omkostninger til vedligehold og sådan nogle ting indtil nu. Nu kan man sige, at vi tager den tilbage igen, fordi den er en del af den kommende børneby, siger borgmester Erik Buhl (V).

Bestyrelsens rolle Varde Kommune har opsagt en driftsoverenskomst, så børnehaven kan ikke fortsætte som en selvejende institution fra august.



En selvejende institution har egen bestyrelse, men er tættere knyttet til kommunen end en privat institution.



Varde Kommune kan ikke kræve, at bestyrelsen overdrager bygningen gratis. Bestyrelsen kan i princippet beholde bygningen, men umiddelbart vil den ikke have noget at bruge den til.



Johanne La Cour Vendelbo, næstformand i Regnbuens bestyrelse, oplyser, at hun gerne vil vente til efter weekenden, før hun udtaler sig.

Bør behandles som Agerbæk Holger Grumme (R) mener, at Varde Kommune formentlig er ved at behandle Horne ringere end Agerbæk. Han henviser til, at overskuddet fra salget af Agerbæk Børnehave, der lukkede i 2012, gik til formål i Agerbæk. Det kan ikke ske i Horne, hvis kommunen ikke betaler noget for bygningen. På den anden side er Holger Grumme med på, at situationen er anderledes, da Regnbuens bygninger i modsætning til i Agerbæk stadig skal rumme en børnehave. Derfor har han og Henrik Vej Kastrupsen (L) et ønske om, at kommunen overtager bygningen gratis, men at den til gengæld videregiver bygningen gratis til Horne Sogneforening, hvis børnehaven lukker. Så kan sogneforeningen bruge bygningen til en privat pasningsordning, mener de to.