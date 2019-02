Kommunen vil afholde borgermøde om kulturhuset - men først senere på året

Fra marts skal borgerne i Nørre Nebel inddrages i, om kulturhusets aktiviteter eksempelvis skal samles på skolen. Oprindeligt var det meningen, at det var i år, at hele ombygningen af skolen skulle finde sted.Foto: Martin Ravn

Alle borgere i Nørre Nebel får mulighed for at komme med deres holdning til kulturhuset, for der kommer et borgermøde i løbet af i år. Niels Christiansen (K) opfordrer til et ekstra borgermøde snart for at få noget information ud til byen.

Nørre Nebel: Der kommer et borgermøde om kulturhuset, men ikke nu. For processen med at inddrage borgerne i Nørre Nebel er slet ikke gået i gang endnu. Først i marts skal Udvalget for Børn og Læring godkende en plan for inddragelsen. Peder Foldager (V), formand for børn og læring, tror, der kommer til at gå noget tid, før borgermødet bliver holdt. I første omgang skal forvaltningen ud og tale med brugerne af kulturhuset, mener han. Niels Christiansen (K) har efterlyst et borgermøde med deltagelse af Peder Foldager og Mads Sørensen (V), der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid. Begge oplyser, at de har tænkt sig at deltage i det borgermøde, som kommunen arrangerer. - Jeg deltager med glæde, siger Mads Sørensen.

Det tager lidt tid. I min verden er det heller ikke et spørgsmål om tidshorisont. Det er et spørgsmål om, at borgere, foreninger og brugere af kulturhuset - og også folkeskolen - bliver inddraget i det her. Mads Sørensen (V) forventer ingen beslutning om kulturhuset foreløbigt

Ønsker et ekstra borgermøde Men Niels Christiansen synes ikke, det er nok med et borgermøde senere på året. Han synes, der er behov for et ekstra møde ganske snart. - Det ser ikke ud til, at det er prioriteret, selvom der her er et område, hvor det godt kunne tjene, at man gik ud og informerede, siger han. Han påpeger, at selvom der har været en mulighed for lukning af Kulturhuset siden 2016, så er der endnu ikke truffet en endelig beslutning, men det er der mange i Nørre Nebel, der tror. Derfor er der behov for ekstra information hurtigt, mener han. Mads Sørensen og Peder Foldager understreger også, at der ikke er truffet nogen beslutning. - Det er egentlig helt åbent, hvad der skal ske i Nørre Nebel, siger Peder Foldager. - Det er korrekt, at jeg har argumenteret for, at det er klogt at samle ting, men det ændrer ikke på, at vi skal have en god proces omkring det.

Tager den tid, det skal Peder Foldager siger, at han regner med, at processen med inddragelse af borgere og brugere i Nørre Nebel vil tage mindst et halvt år. Det er Thomas Jaap, direktør for plan, kultur og teknik, der er ansvarlig for processen. - Det tager noget tid. Det er vigtigt, at vi finder det rigtige i stedet for, at vi forhaster os, siger han om tidsforløbet.