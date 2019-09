Kommunen støtter kampen mod mårhunde

Varde Kommune: Begge mårhundegrupper i Varde kommune har tidligere fået et engangstilskud på 10.000 kroner som en hjælp i kampen mod mårhunde, der er en invasiv art, som myndighederne gerne vil have udryddet i Danmark. Nu er det besluttet, at begge grupper får 10.000 kroner om året i perioden 2019-2023.

Mårhundegrupperne arbejder frivilligt og ulønnet. Tilskuddet skal bruges til indkøb og drift af nødvendigt udstyr. Det kan være kameraer, fælder og gps-halsbånd til de hunde, der bliver brugt til at jage mårhunden under jordens overflade.

- De laver et fantastisk arbejde, så vi vil bakke op alt det, vi kan, siger borgmester Erik Buhl (V), der har bevilget pengene sammen med resten af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

I ansøgningen fra mårhundegrupperne, der er sendt af Karsten Klindt fra Mårhundegruppen Varde Øst, står, at de også meget gerne vil have mere end 10.000 kroner om året, men det er ikke nærmere specificeret, hvor mange penge grupperne ønsker.