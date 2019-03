Varde Kommune har solgt dyrt og købt billigt. Rådhuset i Nørre Nebel blev i 2006 solgt for 18 millioner kroner. Nu bliver det købt tilbage for 1,9 millioner kroner samt to grunde, der skal udstykkes fra rådhusgrunden.

Nørre Nebel: Varde Kommune køber det tidligere rådhus i Nørre Nebel og river det ned. Det har byrådet besluttet tirsdag aften.

Det er ikke besluttet, hvad kommunen vil med området, men det er en forudsætning for handlen, at en del bliver parcelhusgrunde. Prisen er nemlig 1,9 millioner kroner samt to valgfrie parcelhusgrunde efter udstykningen. Sælgeren får også førsteret til at købe to valgfrie grunde til markedspris.

Det er nærmest en slik i forhold til, hvad Varde Kommune solgte rådhuset til. Det blev solgt allerede i 2006, hvilket faktisk var inden, at Blaabjerg Kommune formelt ophørte med at eksistere. Dengang blev det solgt for 18 millioner kroner til Nic. Christiansen Gruppen, der ville bygge et feriecenter på området. Det blev dog aldrig til noget, og Jesper P. Ramskov købte den i 2013 for 2,5 millioner kroner. Nu har han altså solgt det videre til kommunen.