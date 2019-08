- Vi ved, at deltagelse i kultur- og fritidsliv hjælper folk til en bedre fysik og større trivsel. Vi ser derfor det her som et spændende nyt tiltag, der forhåbentlig vil have en mærkbar indflydelse på borgernes generelle velvære og fremme den forebyggende indsats, lyder det fra Tina Agergaard Hansen, formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune, i en pressemeddelelse.

Tilbud i lokalområderne

Aktiviteterne skal foregå i lokale idrætshaller og biblioteker og bringe kommunens sundhedstilbud tæt på borgerne i lokalområderne.

- Sundhed, forebyggelse og tidlig indsats rimer på et aktivt fritidsliv, og den her nye stilling skal hjælpe endnu flere af vores borgere til at få øjnene op for de mange tilbud, vores foreninger og kulturinstitutioner kan byde på. Derfor bliver det også vigtigt for den kommende medarbejder at fokusere på masser af decentrale tilbud, der er tilpasset de enkelte behov i hvert af vores mange lokalområder, siger Mads Sørensen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune.