Efter endnu to ulovlige skilte på Ribevej vil plan- og teknikformand Preben Friis-Hauge (V) bede forvaltningen om selv at køre ud i området for at tjekke skilte.

Lidt derfra på Ribevej står også et kæmpe dobbeltskilt, der reklamerer for Flying Superkids, som i oktober gæster Varde. Begge skilte er ulovlige, hvorfor Erhvervscentret i Varde Kommune har bedt om at få fjernet skiltene.

Varde: Som den østlige port til Varde er Ribevej en af de mest trafikerede veje i kommunen. Og i særdeleshed krydset ved Ribevej og Esbjergvej, hvor der de seneste uger på en grøn ladvogn har stået et kæmpe skilt for CityJump, der har adresse på Borgen.

Plan- og teknikudvalget besluttede for to år siden, at forvaltningen i Varde Kommune skulle lave et nyt skilteregulativ, der tager hensyn til udviklingen af især LED-skilte. Regulativet er fortsat ikke lavet. Men indtil det regelsæt er færdigt, har plan og teknik besluttet, at der godt i visse tilfælde må sættes LED-skilte op. Men der er en række krav. Blandt andet skal reglerne for skiltning i lokalplansområdet fortsat gælde. Lokalplanen fortæller, hvor skiltene må stå, og hvor store de må være. Hvis man ønsker at sætte et LED-skilt op, skal et andet ned. Der må kun reklameres for egen virksomhed og varer. Altså hvad virksomheden hedder, og hvad den handler med.

Showvirksomheden Flying Superkids reklamerer også ulovligt på Ribevej. I stedet henvises til kommunens egen infotavle på Ribevej, hvor der mod betaling må reklameres for større, kulturelle begivenheder. Netop for at undgå en skilteskov. Foto: Henrik Reintoft

Centerleder Lars Eg Tanghøj fra Erhvervscentret oplyser, at man ikke må reklamere for andre virksomheder på sin jord. Ellers ville det ende som et rent skiltekaos. Og grundlæggende skal bilisterne holde øje med trafikken og ikke distraheres af en skilteskov.

Han troede, at vognen stod på grunden hos Hjortshøj Party Service, som havde givet mundtlig lov til at stille skiltet op. Men det er faktisk kommunens jord.

Træt af situationen

Og at der endnu engang er problemer med at følge lovgivningen i området ved Ribevej får nu plan- og teknikformand Preben Friis-Hauge (V) til at ændre holdning til metoden. For få år siden reklamerede Varde Svømmehal med et stor skilt hos Peugeot, ligesom en anden bilforhandler havde et ulovligt skilt stående på kommunens jord på Jeppe Skovgårds Vej.

- Jeg er ved at være træt af situationen på Ribevej. Så må kommunen køre ud for at tjekke det op i området, siger Preben Friis-Hauge, der hidtil har sagt nej til, at Varde Kommune selv skulle være opsøgende og agere politi.

Også med tanke på at langt de fleste virksomheder overholder skiltereglerne, som her er reguleret af lokalplanen.

Hans ændrede holdning skal også ses i lyset af, at han og et enigt plan- og teknikudvalg for nylig sagde nej til Varde Fritidscenter, der ønsker at sætte et reklameskilt op på Nordre Boulevard. Der skal være lighed for loven.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra showvirksomheden Flying Superkids, der ikke har besvaret JydskeVestkystens henvendelse.