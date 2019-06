Kommunen overvejer røgfri skoletid

Varde Kommune: Der bliver arbejdet på at indføre røgfri arbejdstid for Varde Kommunes ansatte, men det kan være, at også skoleeleverne må slukke smøgen i skoletiden.

Politikerne i Udvalget for Børn og Læring er nemlig ved at arbejde med sine indsatsområder, og her har forvaltningen foreslået, at én af indsatserne skal være røgfri skoletid. I forvejen er skolernes matrikler røgfrie, men i dag kan lærerne og de ældste elever forlade matriklen og ryge udenfor skolens område i frikvartererne. Det er slut, hvis der bliver indført røgfri skoletid.

Forslaget går på, at røgfri skoletid skal afprøves på udvalgte skoler i næste skoleår. Fra august 2020 skal det være helt slut med, at skoleelever i hele kommunen ryger, fra de møder i skolen, til de har haft deres sidste lektion.

I første omgang har politikerne skudt dette og andre forslag, der skal sikre "sund kultur for hjerne og krop", til hjørne, fordi de vil koordinere indsatserne med indsatser i andre politiske udvalg.