Kommunen mangler plads til sundhedspersonale - og læger

Tre dele af Varde Kommunes sundhedsorganisation er især i Varde by presset på pladsen. En ny løsning kan betyde, at personalet flytter sammen, og måske skal der også være plads til læger.

Varde: Center for Sundhedsfremme, Sygeplejen samt Træning og Rehabilitering mangler plads, især i Varde by. Derfor har politikerne i Udvalget for Social og Sundhed sat gang i at få undersøgt, hvordan det kan løses.

Udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF) forklarer, at en løsning kan være, at én enhed rykker ud af sin bygning, hvor en anden enhed så rykker ind. Men der skal også ses på, om der kan komme noget synergi ud af at rykke sundhedspersonalet sammen. Det kan for eksempel være, at de har brug for den samme type lokaler, og at de ved at rykke sammen kan deles om lokaler.

- Det handler også om, at vi får udnyttet de kvadratmeter, vi har, på den bedst mulige måde. Der må vi bare sige, at pladsforholdene på nuværende tidspunkt er ved at være pressede inde i Varde by, siger Tina Agergaard Hansen (DF).

Det kan komme på tale, at nogle af de ansatte, der er i Varde i dag, skal arbejde i en anden af Varde Kommunes byer, hvis det i forhold til lokaler giver mening.

- Hvis der er noget, der tyder på det, så tænker jeg, at analysen vil pege på det, siger hun.