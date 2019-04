Kommunen holder møde om kulturhus og skole i Nørre Nebel

Nørre Nebel: Tirsdag 30. april klokken 17 holder Varde Kommune et kickoff-møde vedrørende fremtidens skole og kulturhus i Nørre Nebel. Mødet finder sted på Blåbjergskolen i Nørre Nebel.

På mødet vil de overordnede rammer for projektet herunder den politiske beslutning og den kommende proces blive præsenteret. Til mødet vil deltagerne få mulighed for at tilmelde sig en arbejdsgruppe, der skal være med til at definere indholdet i fremtidens skole og kulturhus. Kommunen pointerer i en pressemeddelelse, at der ikke er truffet en endelig beslutning om kulturhusets overflytning til skolen.

Hvis man vil være med 30. april, er det nødvendigt med en tilmelding. /EXP