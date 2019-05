Kommunen har udsigt til at bruge flere penge end budgetteret

Den første budgetopfølgning viser, at kommunens institutioner bruger flere penge end budgetteret. Det behøver dog ikke at være problematisk. På området for psykisk sårbare, handicappede og udsatte er der dog "handlinger" på vej.

Der skal tages nogle forbehold. Det kan være svært at fremskrive, hvor mange penge der bruges på 12 måneder ud fra forbruget i de første tre måneder. Der er også det forbehold, at det ikke nødvendigvis er et problem, at en institution bruger af sin opsparing - men det kan det være. Pengeforbruget er lige nu så stort, at kommunen risikerer en sanktion - en slags bøde - fra staten, hvis det fortsætter hele året.

Værst står det til på social- og sundhedsområdet. Her bliver den samlede opsparing reduceret fra 21,4 til 12,6 millioner kroner. Samtidig skal kommunekassen stille med 13,6 millioner kroner. Det er lidt teknisk, hvilke dele af underskuddet der skal betales af hvilken kasse, men grundlæggende er situationen altså, at der på området er udsigt til, at der bliver brugt 21,5 millioner kroner mere end budgetteret.

Flere psykisk sårbare

Hvis vi zoomer længere ind, så viser det sig, at der på området for psykisk sårbare, udsatte og handicappede bliver brugt 13,7 millioner kroner mere end budgetteret. Hovedårsagen er ifølge udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF), at flere unge skal have hjælp fra den kommunale socialpsykiatri.

Her bliver det varslet, at der skal besluttes "handlinger" på et udvalgsmøde i juni. Tina Agergaard Hansen vil ikke uddybe konkret, hvad det kan være for "handlinger", der er på vej. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger kan der blive tale om at spare 2,5-3,5 millioner kroner på bostøtte og rehabilitering til især udviklingshæmmede.

Tina Agergaard Hansen afviser, at underskuddet skyldes, at området er underfinansieret - altså at der ikke er afsat nok penge.