Kommunen har fået flere tilbud for demente og pårørende

Ferietilbuddet til demente er ét af flere nye tilbud for demente i Varde Kommune. Her er enbeskrivelse af to andre, nyere tilbud.

Varde/Ølgod/Nørre Nebel: I et års tid har Varde Kommune tilbudt, at demente kan bo nogle dage i en ferielejlighed på Vinkelvejscentret i Ølgod. Her er der stadig mulighed for, at flere kan komme ind i ordningen.

Men det er ikke det eneste nye tilbud. Varde Kommune vil gerne være demensvenlig kommune, og derfor er der kommet flere nye tilbud de seneste par år.

Der er for eksempel kommet en juridisk og økonomisk rådgivning for demente og pårørende. Det er gratis, og her kan man få rådgivning om eksempelvis fremtidsfuldmagter, testamenter, værgemål og privatøkonomiske forhold. Rådgivningen foregår den første onsdag i hver måned skiftevis i Ølgod og Nørre Nebel samt den tredje onsdag i hver måned i Varde. Alle dage er fra klokken 15.00-16.00. For nærmere info kan demenskonsulent Solveig Jørgensen kontaktes på telefon 79946633 eller mail sojr@varde.dk.