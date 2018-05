Kommunen fik lov til selv at inddrive ejendomsskat: Nu rasler gælden ned

Varde Kommune: 1. februar 2017 fik Varde Kommune lov til selv at inddrive ejendomsskat, efter det i en årrække har været Skat, der har haft den opgave. Og nu falder borgernes gæld i forbindelse med manglende betaling af ejendomsskat markant.

31. december 2016 skyldte borgerne tilsammen 3,2 millioner kroner, hvilket kun var en lille nedgang fra året inden. 31. december 2017 skyldte borgerne under en million kroner.

Virkemidlerne har været 520 telefonopkald og 225 udlæg i ejendomme, som der ikke er blevet betalt skat af. Fire ejendomme er endt på tvangsauktion, så kommunen har kunnet få sine penge. 12 ejendomme kan også være på vej på tvangsauktion. Det er advokater ved at se på i øjeblikket.

Det er meningen, at staten på et tidspunkt skal overtage opgaven med at inddrive ejendomsskat igen. Borgmester Erik Buhl (V) håber, at kommunernes resultater får Regeringen til at skifte mening og lade opgaven forblive kommunal.