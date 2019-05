Kommunen advarer: Sundhedsfarlige alger i Kvie Sø - ingen badning, leg eller kæledyr i vandet

Varde Kommune har konstateret opblomstring af sundhedsfarlige blågrønalger (cyanobakterier) i Kvie Sø.

Varde Kommune har været i kontakt med Styrelsen for patientsikkerhed, og på den baggrund fraråder kommunen al badning og kontakt med vandet. Kontakt med blågrønalgerne vil kunne være forbundet med risiko for alvorlige forgiftninger.

Blågrønalger kan producere giftstoffer som ved hudkontakt eller indtagelse kan give hududslæt, hovedpine, svimmelhed, mavesmerter, opkast og diarré. Det vil særligt være små børn og folk med svagt helbred der er udsatte.

Der er specielt risiko for sundhedsfarlige koncentrationer ved lavt og stillestående vand. Når algerne dør frigives eventuelle giftstoffer til vandet, disse vil således kunne forekomme i op til to uger efter at algerne er forsvundet.

Giftstoffet er også farligt for hunde og andre dyr der drikker vandet eller slikker på algebelægningerne. De kan også risikere at indtage dødelige mængder giftstof ved at slikke deres pels efter badning i vand med store mængder alger.

I tilfælde af sygdomssymptomer efter badning i algeholdigt vand, bør der straks tages kontakt til læge.

Varde Kommune har opsat advarselsskilte rundt om søen. Skiltene er på dansk, tysk og engelsk og gælder så længe de er opsat. Varde Kommune følger situationen og vil løbende udtage vandprøver.