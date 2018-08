Kommune kritiseres: Brugte næsten 45 millioner kroner på konsulenter på to år

Niels Jørgen Nielsen til venstre er stifter af Lokallisten, og nu gansker han kommunens økomomi. Her med Vardes borgmester, Erik Buhl (V). Arkivfoto: Morten Nielsen

Pensioneret bankmand gennemgår kritisk Varde Kommunes regnskab. Han kritiserer, at en i forvejen dyr administration bliver endnu dyrere, når der tilkøbes hjælp udefra. Han mener, at man kunne have undgået dele af den sparerunde, som nu iværksættes.

Varde: 44,5 millioner kroner. Så mange penge har Varde Kommune brugt på konsulentydelser i løbet af de seneste to år ifølge en aktindsigt. Det er altså ikke penge, som er kanaliseret ud til de såkaldte varme hænder, som jo ellers fyldte så meget i den kommunale valgkamp for et års tid siden. For at forstå, hvor stort beløbet på 45 millioner kroner er, kan man bruge sammenligningen, at beløbet til eksterne konsulenter svarer til mere end 25 procent af de forventede omkostninger til den kommende Frelloskolen i Varde. Den ventes at koste 170 millioner kroner. Det er den pensionerede bankmand og tidligere filialdirektør, 67-årige Niels Jørgen Nielsen, som har søgt den aktindsigt, som viser, hvad udgifterne er. - Jeg stiftede lokallisten, siger Niels Jørgen Nielsen, som bruger en stor del af sin pensionisttilværelse til at gå kommunens økonomi efter i sømmene. Han vil gerne have, at den slags information når ud til borgerne.

Sådan er pengene brugt Der er brugt samlet 44,5 millioner kroner på konsulentydelser i årene 2016 og 2017 i Varde Kommune.Sådan fordeler beløbet sig. Tallene er i millioner kroner.



Management og hr: 17,07



Ingeniører: 11,3



Arkitekter: 7,2



Landinspektører og geoteknik: 2,76



IT: 2,7



Advokat: 1,83



Øvrig rådgivning: 0,8



Teknik og miljø: 0,19



Ejendomme: 0,15

Kommunen har i forvejen dyre chefer Niels Jørgen Nielsen hæfter sig ved, at den største post til eksterne konsulenter vedrører "management og hr". Det er altså ydelser, som kan ligge inden for det, som en personaleafdeling typisk tager sig af. Der er brugt 17 millioner kroner på to år til eksterne konsulenter på dette administrative område. - Kommunen har så mange højtuddannede chefer, at sådanne opgaver ikke burde kræve ekstern konsulentbistand i den størrelsesorden, vurderer Niels Jørgen Nielsen. Han erkender, at mange af de øvrige poster kan det være svært spare på, fordi kommunen ikke besidder al ekspertise. - Men det undrer mig, at der nu skal spares 25 millioner kroner i Varde Kommune, fordi jeg er sikker på, at man kunne finde mange penge på eksterne konsulenter, siger bankmanden. Han mener, at den såkaldte "djøfisering", altså akademikervælde, er medvirkende årsag til de store udgifter. - Der er direktører, ledere og mellemledere og det betyder, at der er færre penge ude i ældreplejen, siger Niels Jørgen Nielsen om sin drivkraft til at grave ned i disse tal.