Kommunaldirektør vil fortsat bruge lokkeduer

Varde: Varde Kommunes kommunaldirektør, Mogens Pedersen, er meget utilfreds med, at en person har brugt skjult kamera, mens han har forsøgt at få adgang til kommunens it-system ved hjælp af et program på en usb-stik.

Men det er det skjulte kamera, der oprører ham. Han står til gengæld ved at have brugt en "lokkedue", og han forventer også, at kommunen vil bruge den metode igen.

- Det kan nemt tænkes, at der igen vil være personer, der vil se, om de kan snyde sig på kommunens netværk, for det er den eneste måde, vi kan tjekke det på, siger han.

Han lægger dog op til, at der skal være en drøftelse i kommunens med-udvalg, hvor der sidder repræsentanter for både ansatte og ledere, om rammerne for det i fremtiden. Han kan godt forestille sig, at en anden gang vil det blive oplyst for medarbejderne på forhånd, at der i løbet af et antal måneder kan komme en person, der vil teste, om han eller hun kan snyde sig ind på netværket.