Kommunaldirektør indfører to ændringer efter Tippen-rapport

De ting, som forvaltningen bliver kritiseret for i Tippen-rapport, skal ikke ske igen, mener kommunaldirektør. Han har derfor indført to ændringer.

Ansager: Rapporten om forløbet op til Tippens lukning skal bruges til at forhindre, at samme situation opstår igen. Direktionen har på baggrund af den kritik, der rejses i rapporten, besluttet at lave to ændringer, fortæller kommunaldirektør Mogens Pedersen.

- En gang om året rydder vi bordet for at se, om der er institutioner i Varde Kommune, som, vi fornemmer, er ved at udvikle sig den forkerte vej, fordi det har vi egentlig ikke givet os selv tid til. Der er hele tiden løbende sager, store og små ting, så én gang om året er vi nødt til at rydde bordet og forholde os til det helt overordnet, siger han om den ene ændring.