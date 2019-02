Kommunaldirektør beklager brug af skjulte optagelser på rådhuset

DR skriver i denne uge om kommuner, der har brugt Prueba Cybersecurity fra Roust til at undersøge it-sikkerheden via spioner, der har forsøgt at narre sig til personfølsomme oplysninger. Prueba har også haft Varde Kommune som kunde, og her har en mand med skjult kamera forsøg at lokke personfølsomme oplysninger ud fra rådhuset og borgerservices systemer i Varde ved at sætte USB-stiks i computere på stedet.