Selvom Anders Linde (V) tager over, mens borgmester Erik Buhl (V) er sygemeldt, så opstår der et tomrum ifølge kommunaldirektør Mogens Pedersen.

- Vi er lidt borgmesterløse. Der er et tomrum, siger Mogens Pedersen.

- Der er ikke et regelsæt. Jeg forventer ikke, at det tager evigheder, før Erik er tilbage. Erik bliver udredt, og så kommer han tilbage, siger Mogens Pedersen.

Varde: Når en borgmester er sygemeldt, så tager viceborgmesteren over. I tilfældet med borgmester Erik Buhls (V) sygemelding tager viceborgmester Anders Linde (V) over. Derefter 2. viceborgmester Søren Laulund (S).

Taler i telefon

Et tomrum i form af at Anders Linde ikke sætter sig i borgmesterstolen på Varde Rådhus.

- Når der er brug for mig, så ringer de til mig. For mig er det et job, jeg skal varetage, siger Anders Linde.

Mogens Pedersen understreger, at selv om Erik Buhl ikke er der, så træffes der politiske beslutninger som altid. Og han taler hver dag i telefon med Erik Buhl.

Men hvad nu, hvis Erik Buhl skal på sygeorlov?

- Jeg håber og tror på, at der kommer klarhed i denne uge. Så må vi tage den derfra, siger Mogens Pedersen.