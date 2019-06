- Jeg husker tydeligt som yngre at her var tivoli man skulle ned til på pladsen, siger Helle Simonsen, der har en skønhedsklinik i Ølgod, og Gitte Nim Mortensen, også kendt som glassliberens datter, tilføjer:

Hun tvivler dog på at den ringe tilslutning i forhold til byens størrelse på henved 3000 indbyggere gør, at festen ikke nødvendigvis kommer til at bestå i samme konstellation som nuværende til næste år.

Bandet Metropol går nu mellem bordene i teltet og synger for. De formår virkelig at få folk til at skråle med på den ene fællessang efter den anden.

Malene og Camilla Jørgensen begge 24 år, er endnu et lokalt venindepar, der håber at Kløverfesten fortsætter mange år endnu.

- Det er hellig tradition at komme her år efter år, vi mødtes allerede til frokost, og Camilla er kommet helt fra Højer for at feste hjemme.

- Jeg tror at i vores aldersgruppe er en byfest truet af store arrangementer, som for eksempel Northside musikfestivalen, der afholdes denne weekend i Aarhus. Det er jo ikke tilbud på underholdning, der mangler, siger Camilla Jørgensen og tilføjer:

- Men her får du også nærvær og fællesskab.