Kom tæt på naturen til Nationalparkdag

Ho: Søndag 27. maj er der dømt årlig nationalparkdag i Ho.

Nationalparker over hele verden inviterer hvert år i maj måned på en række forskellige arrangementer for at invitere folk inden for i storslået natur. Således også i Ho, hvor temaet bag årets arrangement er plads til ro og fordybelse.

Der skal nemlig kigges nærmere på området mange trækfugle, der i denne tid er på besøg fra mere eksotiske luftlag som for eksempel Afrika og Middelhavet.

- Jeg håber, at oplevelsen vil skærpe folks spontane opmærksomhed. Det er bevist, at det er sundt for vores mentale velbefindende bare at sidde stille i en times tid og opleve naturen gå sin gang. Det er en modgift mod den stressede hverdag, mange af os kender, lyder det fra Morten Vinding, naturvejleder fra NaturKulturVarde, i en pressemeddelelse.

Årets arrangement går ud på, at man i traktorbusser bliver kørt ud i nationalparken for at kigge nærmere på fuglene, og derefter sluttes der af med lokale smagsoplevelser på Ho Kro.

Det er gratis at deltage, men man bedes melde sig til af hensyn til det praktiske. Det kan man gøre ved at henvende sig til Vardemuseerne. /exp