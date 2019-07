Kom nemt og billigt med til kulturens folkemøde

Varde: Alle borgere i Varde Kommune har fredag 23. august mulighed for at opleve Kulturmødet på Mors sammen med Varde Kulturelt Råd.

Varde Kulturelt Råd inviterer på inspirationstur til årets udgave af Kulturmødet Mors.

Heldagsturen koster 250 kroner for bustur, morgenmad og klap sammen mad i bussen. Bussen samler op i Varde, Ansager og Ølgod.

- Vi oplever et stort engagement i vores kommune, hvor mange ildsjæle arbejder hårdt på at skabe et godt og aktivt liv i de små samfund. Dette vil vi i Varde Kulturelt Råd gerne honorere og støtte op om ved at skabe en mulighed for, at komme til Kulturmødet på Mors, siger Rigmor Bek-Pedersen, formand for Varde Kulturelt Råd. Kulturmødet er Danmarks samlingssted for samtalen om kunst, kultur og liv. Årets tema er "Culture Matters" (Kultur har betydning, red.).

Tilmelding senest 1. august til mail lundsgaard.christensen@gmail.com.