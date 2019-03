Læserbrev: Jeg synes også, at det er træls at holde i kø. Jeg kunne også godt tænke mig at komme hurtigere ud til Korskroen. Men jeg synes, at det er uhyggeligt at læse Ulla Tørnæs (V) og Niels Flemming Hansens (K) begejstring over udvidelsen af landevejen, når man ved, at det er betalt af en yderligere forringelse af den kollektive trafik og forholdene for cyklister.

Politikerne kan ikke bare blive ved med at hælde asfalt ud over landskabet med den ene hånd, og så sige i skåltaler at de skam vil bekæmpe den globale opvarmning med den anden. Det hænger ikke sammen. Pengene skal bruges på at styrke den kollektive trafik, styrke forholdene for (el)cyklister og gøre elbiler billigere, så almindelige mennesker har råd til dem. Så må vi finde os i somme tider at tage den lidt mere med ro, end vi egentligt synes er sjovt.