Køretøjet skal testes: 17-årig dreng kørte vist nok lidt for stærkt på knallert

Næsbjerg: Det gik da vist lidt for hurtigt, var konklusionen, da en politipatrulje natten til torsdag traf en 17-årig dreng på knallert på Hedevangvej øst for Næsbjerg. Knallerten må køre 30 km/t, men blev vurderet til at køre 60 km/t. Knallerten skal nu testes på et rullefelt for at fastslå, om den er hurtigere end tilladt.

Drengen blev standset klokken 03.33 - altså tidligt torsdag.