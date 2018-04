Kører helt til din dør: Ældremadsfirma leverer nu færdigretter til alle

Det Danske Madhus

Det Danske Madhus leverer ældremad i hele landet.I JydskeVestkystens område har firmaet et køkken i Varde. Varde Kommune ejer 40 procent af Det Danske Madhus Varde. Også andre kommuner ejer en andel af et af datterselskaberne.



De private kan købe de samme færdigretter, som de ældre får, for 59 kroner for en hovedret. Der er også mulighed for kun at købe kød og sovs, ligesom firmaet leverer større mængder mad. Det kan være et kilo kødsovs eller en liter suppe.



Maden leveres over hele landet, dog ikke til ikke-brofaste øer.